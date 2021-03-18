Объемы строительства жилья в России выросли впервые за 1,5 года

Москва, 18 марта. В течение полутора лет объемы одновременно возводимого в России жилья только снижались. Однако в 2021 году динамика начала меняться.

Рост отметила служба статистики Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) госкомпании «Дом.РФ». По ее сведениям, общая площадь строящихся в РФ жилых домов за месяц увеличилась с 91,7 миллионов до 92,24 миллионов кв. м. Объем строительства замеряли с середины февраля по середину марта 2021 года.

«В то же время даже такого увеличения недостаточно для роста объемов строящегося жилья. Нам нужно строить намного больше — только так удастся выполнить задачи по улучшению жилищных условий граждан, которые поставил перед нами президент», — сказал генеральный директор Дом.РФ Виталий Мутко.

По статистике, 4,8 тыс. жилых домов в данный момент строятся при помощи эскроу-счетов. Специальные банковские механизмы работают с 2019 года и гарантируют сохранность средств дольщиков. Строители еще 2,9 тыс. домов полагаются на уплату взносов в компенсационный фонд.

Недвижимость сохраняет статус одного из наиболее выгодных методов инвестирования средств. По данным аналитиков, в Санкт-Петербурге фиксируется повышенный интерес к комнатам в «коммуналках». За счет особенности такого жилья приобрести комнату можно дешевле, при этом ликвидность актива остается высокой.