Джен Псаки анонсировала новые антироссийские санкции

Вашингтон, 18 марта. Новости об очередных санкциях против России появятся в ближайшее время. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Представитель администрации президента США, выступая на брифинге, напомнила слова американского лидера Джо Байдена. Демократ ранее заявил, что Россия будет «привлечена к ответственности за свои действия» в ближайшее время.

«Мы не собираемся искать других путей, как это было последние четыре года, и мы продолжим оказывать давление на них», — заявила Псаки.

Представитель Белого дома напомнила, что администрация США проводит обзоры в связи с якобы «российской» хакерской атакой через программное обеспечение фирмы SolarWinds.

Ранее сообщалось, что посол России в США Анатолий Антонов вылетет 20 марта в Москву на консультации.