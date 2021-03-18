Власти хотят обязать иностранные IT-компании открывать представительства в РФ

Москва, 18 марта. Правительство РФ планирует обязать зарубежные IT-фирмы регистрировать представительства в РФ и платить налоги на территории страны.

Эксперты считают, что под требования могут попасть Facebook, Google, Amazon, Booking и другие сервисы. Ответственными за реализацию инициативы назначены Федеральная налоговая служба (ФНС), Минцифры, Федеральная таможенная служба (ФТС) и ФСБ. Обсуждение предложения состоится 18 марта, пишет «Коммерсантъ».

Иностранные IT-компании смогут зарегистрироваться удаленно в личном кабинете ФНС или с помощью создания дочерних обществ совместно с российскими фирмами. В таком случае ответственность за зарубежную компанию ляжет на представительство РФ. Такая мера направлена на исполнение российского законодательства иностранными интернет-ресурсами и защиту персональных данных граждан РФ.

Налог на рекламу у блогеров для иностранных соцсетей может привести к увеличению федерального бюджета. Речь идет о таких платформах, как Twitter, YouTube, Instagram, Facebook и TikTok, пишет «Ридус». IT-компании, в свою очередь, получат возможность вести документооборот в электронном виде.