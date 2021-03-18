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Астрофизики запустят телескоп «Джеймс Уэбб» для наблюдения за черными дырами

Астрофизики запустят телескоп «Джеймс Уэбб» для наблюдения за черными дырами

Москва, 18 марта. Существует множество теорий, затрагивающих вопрос зарождения черных дыр. Однако пока ученые не могут ответить, как именно они появились.

Нестабильные сверхновые звезды в ранней Вселенной — это возможные прародители черных дыр. Такое предположение озвучили члены международной группы ученых. Однако их теория расходится с наблюдениями. Масса первых небесных тел оказалась недостаточна для рождения будущих центров галактик.

Есть предположение, что раньше существовали звезды с большим весом. Не исключено, что именно они — прародители сверхмассивных черных дыр. В конце октября ученые запустят телескоп «Джеймс Уэбб», с помощью которых смогут наблюдать зачатки центров галактик.

Команда физиков из нескольких стран допустила существование микроскопических червоточин. Согласно новой теоретической модели, они не нуждаются в материи с отрицательной плотностью энергии для сохранения стабильности. Об этом говорится в опубликованном в Physical Review Letters материале.

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