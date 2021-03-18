Прямой авиарейс запустят из Екатеринбурга в Киргизию

Москва, 18 марта. Компания «Уральские авиалинии» начинает прямые полеты из Екатеринбурга в Киргизию и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Первый рейс стартует 21 марта в международный аэропорт «Иссык-Куль», село Тамчы. По плану самолеты будут летать раз в неделю. В марте по воскресеньям, а начиная с апреля — каждую субботу. Договоренность была достигнута между авиаперевозчиком и генеральным консульством Киргизии в Екатеринбурге.

Общероссийское объединение пассажиров попросило Министерство транспорта РФ запретить авиакомпаниям брать деньги за выбор места в самолете при онлайн-регистрации на рейс. Если пассажир не хочет переплачивать, он вынужден отстаивать очередь перед стойкой в аэропорту. Исключение составляют тарифы, в которых выбор места оплачен заранее, сообщает интернет-издание «Ридус».

Хронотип человека во многом характеризует его образ жизни. Его учитывают в некоторых профессиях. Например, у пилотов, чтобы обеспечить безопасность утренних или вечерних рейсов и комфортные условия для своих сотрудников, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».