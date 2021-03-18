Совместное фото Пугачевой и Орбакайте заинтриговало поклонников

Москва, 18 марта. Певицы Алла Пугачева и Кристина Орбакайте побыли в гостях у друга и продюсера Анатолия Лопатина. Он разместил со звездами совместный снимок, чем заинтриговал пользователей.

Поклонники артистов пришли в восторг от кадра и предположили, что мать и дочь запишут совместную песню. Заинтригованные фанаты в комментариях под фото принялись задавать вопросы продюсеру, но они пока что остались без ответа.

«Что-то будет!»; «Ждем чего-то невероятного»; «Будет новый дуэт? Песня?»; «Ура! Новая песня?» — пишут под постом в Instagram фолловеры в комментариях.

Обратили внимание поклонники и на внешность Примадонны. Звезда в свои 71 год потрясающе выглядит. Пользователи Сети подчеркнули, что Пугачева и Орбакайте похорошели: «Талантливые и красивые люди на фото».

Алла Борисовна вместе с дочерью делает совместные записи. У них есть композиции, которые стали хитами. Например, «Опять метель» в исполнении Пугачевой и Орбакайте играла в фильме Тимура Бекмамбетова «Ирония судьбы. Продолжение». Кинолента вышла на экранах в 2007 году.