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Совместное фото Пугачевой и Орбакайте заинтриговало поклонников

Совместное фото Пугачевой и Орбакайте заинтриговало поклонников

Москва, 18 марта. Певицы Алла Пугачева и Кристина Орбакайте побыли в гостях у друга и продюсера Анатолия Лопатина. Он разместил со звездами совместный снимок, чем заинтриговал пользователей.

Поклонники артистов пришли в восторг от кадра и предположили, что мать и дочь запишут совместную песню. Заинтригованные фанаты в комментариях под фото принялись задавать вопросы продюсеру, но они пока что остались без ответа.

Совместное фото Пугачевой и Орбакайте заинтриговало поклонников

«Что-то будет!»;

«Ждем чего-то невероятного»;

«Будет новый дуэт? Песня?»;

«Ура! Новая песня?» — пишут под постом в Instagram фолловеры в комментариях.

Обратили внимание поклонники и на внешность Примадонны. Звезда в свои 71 год потрясающе выглядит. Пользователи Сети подчеркнули, что Пугачева и Орбакайте похорошели: «Талантливые и красивые люди на фото».

Алла Борисовна вместе с дочерью делает совместные записи. У них есть композиции, которые стали хитами. Например, «Опять метель» в исполнении Пугачевой и Орбакайте играла в фильме Тимура Бекмамбетова «Ирония судьбы. Продолжение». Кинолента вышла на экранах в 2007 году.

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