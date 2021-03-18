Япония «обновит» устаревший авиапарк дефектными F-35

Москва, 18 марта. Япония планирует обновить свои ВВС, однако в качестве замены будут куплены дефектные F-35, уверен военный обозреватель «КП», полковник в отставке Виктор Баранец.

Командование ВВС Японии собирается отказаться от устаревших самолетов американского производства F-4EJ Phantom II. Они использовались в эскадрильях с 1970-х годов, говорится в сообщениях СМИ. Теоретически Токио мог бы согласиться заменить свою устаревшую технику на новые самолеты, сделанные в России. Однако отсутствие самостоятельности приведет к закупкам американских F-35 Lightning II, считает Баранец.

F-4EJ давно устарели, в самих Соединенных Штатах их сняли с вооружения в 1996 году. Но Япония продолжает их использовать. В качестве замены Токио закупил 147 истребителей F-35, которые известны многочисленными дефектами конструкции.

«Все больше стран не горят желанием купить американские истребители. Поэтому в США решили сбывать их Японии, которая приобретает почти все американское вооружение», — считает он.

Агрессивное продвижение своей техники является желанием Пентагона бесконечно наращивать свой оборонный бюджет, передает его слова ФБА «Экономика сегодня». Планируется разработать новые самолеты вместо F-35, от которых Вашингтон стремится избавиться.

Ранее эксперты из Китая рассказали о нервной реакции британских военных на критику F-35. Также стало известно, что США заменят палубные истребители F/A-18 на F-35, передает «360».