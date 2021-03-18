Убитая горем вдова Грачевского призналась режиссеру в любви в его день рождения

Москва, 18 марта. Актриса и певица Екатерина Белоцерковская публично обратилась к покойному супругу, режиссеру Борису Грачевскому в его день рождения.

Художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» родился 18 марта 1949 года. Если бы не тяжелая болезнь, режиссеру могло исполниться в четверг 72 года.

Убитая горем вдова Грачевского посвятила этому памятному дню пост в Instagram. Белоцерковская призналась умершему мужу в любви и подчеркнула, что ее сердце разбито.

«Никто так не любит и не любил жизнь… Я никак не могу в это поверить… Ты мое все!!! Я любила, люблю и буду любить тебя до последнего вздоха Вселенной всей! С днем рождения, мой Боря…» — написала она.

Подписчики, растроганные до глубины души, поддержали вдову и пожелали ей сил пережить утрату.

Грачевский скончался 14 января от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Режиссера похоронили спустя три дня на Троекуровском кладбище.

Вдова худрука «Ералаша» регулярно публикует в Instagram архивные фото с покойным супругом, рассказывает некоторые подробности личной жизни. На днях она показала снимок с семейного торжества, на котором запечатлена беременной.