Элла Памфилова может сохранить за собой должность главы ЦИК

Москва, 18 марта. Действующий председатель ЦИК России Элла Памфилова может быть назначена в новый состав Центризбиркома и имеет все шансы остаться на своем посту.

Полномочия руководителя ЦИК РФ заканчиваются в марте текущего года. Это касается и остальных членов комиссии. Всего в состав Центризбиркома входят 15 человек. Пять представителей назначаются президентом России, пять — Госдумой РФ, еще пять — Советом Федерации.

По словам информатора, близкого к ЦИК, постановление о назначении «президентской пятерки» появится в ближайшие дни.

«С большой долей вероятности в нем будет фамилия Памфиловой», — сказал источник.

Как стало известно ранее, Центризбирком России продлил временный порядок многодневного голосования.