Движение транспорта на юго-западе Москвы ограничили до 4 апреля

Москва, 18 марта. Прокладка тоннеля БКЛ стала причиной ограничения движения по ряду улиц на юго-западе Москвы. Из-за работ перекроют участок метро, информирует ЦОДД.

Ограничения движения транспорта коснутся районов Коньково, Черемушки и Обручевском, продлятся они до 4 апреля. На участке улицы Миклухо-Маклая организована выделенная полоса, ограничен проезд по улицам Миклухо Маклая, Гарибальди и дублеру улицы Профсоюзной.

Личному автотранспорту закрыт выезд из ряда дворов на улице Профсоюзной, водителям ограничили некоторые маневры. На отдельных участках указанных улиц запрещена парковка.

С 20 марта по 2 апреля будет закрыт участок Калужско-Рижской линии метро между станциями «Беляево» и «Новые черемушки», сообщает Центр организации дорожного движения. Это необходимо по правилам безопасности из-за прокладки участка тоннеля Большой кольцевой линии и строительства будущей станции «Воронцовская».

Новую станцию планируют открыть в 2021 году, сообщили в дептрансе Москвы. Для удобства горожан во время закрытия метро будут работать автобусы.