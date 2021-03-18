Кабмин может урезать финансирование программы поддержки зеленой генерации

Москва, 18 марта. Правительство Российской Федерации может понизить объем государственной поддержки развития зеленой генерации, работающей на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ).

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ряд источников. Финансирование планируют урезать в период с 2025 по 2035 годы на 22%, до 313 миллиардов рублей, говорится в материале.

«Решение было принято на совещании 11 марта на уровне вице-премьеров Александра Новака и Юрия Борисова», — сообщают журналисты.

Обсуждение данных мер стартовало в 2020 году. Целью инициативы правительства называют удержание повышения цен на электроэнергию в пределах инфляции.

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов рассказал о влиянии коронавирусной пандемии на объемы добычи энергоресурсов. Основной особенностью 2020 года для отечественной энергосистемы стало падение глобального спроса.