Автобусы с силовиками приехали в Среднеуральский женский монастырь

Екатеринбург, 18 марта. Сотрудники полиции, отвечающие за вопросы миграции, нагрянули в Среднеуральский женский монастырь. Ранее это учреждение контролировал бывший отец Сергий, сообщили его адвокаты.

По словам юристов, визит представителей власти связан с проверкой документов находящихся там насельников. Адвокаты в Telegram-канале написали, что на территорию монастыря приехали сразу два автобуса с сотрудниками правоохранительных органов.

Юристы напомнили, что ранее все, кто живет на территории религиозного учреждения, уже ездили в следственные органы, где, в том числе, проверялись их документы.

Отметим, что сам бывший священнослужитель находится под арестом. Отрицавший пандемию коронавируса Сергей сейчас фигурирует в уголовном деле, возбужденном по нескольким статьям, сообщал ФАН.