Блокировку Twitter, Facebook и YouTube обсудят в медиацентре «Патриот»

В четверг, 18 марта, в 12:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут эфир на тему «Как заставить иностранные социальные сети соблюдать российские законы».

Роскомнадзор за игнорирование законных требований ведомства замедлил скорость работы Twitter. Если к середине апреля Twitter не выполнит требования РКН, он будет заблокирован на территории России.

Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что не исключает возможности замедления работы в России и других соцсетей, включая популярные Facebook, Instagram и YouTube.

Федеральное агентство новостей на протяжении многих лет требует от российских регулирующих структур реагировать на проявления политической цензуры со стороны зарубежных платформ.

YouTube, Twitter, Facebook, Google и другие американские интернет-монополисты занимаются распространением фейковой информации, нарушают правила политической агитации, вмешиваются во внутренние дела России, пропагандируют суицид, педофилию, экстремизм. Однако лишь недавно государственные структуры обратили внимание на эту проблему.

В рамках эфира мы обсудим, как нашей стране добиться соблюдения иностранными платформами российского законодательства. Поговорим о плюсах и минусах полной блокировки данных социальных сетей. Поищем отечественную альтернативу американским сайтам.

Мы затронем тему политической цензуры на Facebook и YouTube, выясним, как она угрожает российскому суверенитету.

На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: военные специалисты, законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, журналисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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