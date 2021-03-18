Прожить можно: споры вокруг прожиточного минимума в Саратовской области

Саратов, 18 марта. В регионе изменили систему подсчета прожиточного минимума, теперь он практически перестанет снижаться. Сейчас средний прожиточный минимум в области составляет 9844 рубля, его регулярный пересмотр поможет лучше его корректировать. По этому поводу в областной думе состоялись споры между несколькими депутатами, но в целом инициатива была одобрена.



Министр труда и социальной защиты региона Сергей Егоров положительно оценил данную инициативу.

«Прошлая методика рассчитывалась в зависимости от потребительской корзины, рассчитывалась поквартально, и там динамика была совершенно разная — и к повышению, и к снижению. Теперь мы рассчитываем, что колебаний в минус не будет, динамика будет лишь к повышению прожиточного минимума. При нынешнем минимуме прожить сложно, объективно сложно, но с учетом всех возможностей гражданина это достижимо», — отметил чиновник.

Экономист Антон Кириллов рассказал корреспонденту ФАН, что конкретно изменится при подсчете прожиточного минимума.

«Теперь показатель будет меняться раз в год, а не каждый квартал. Подсчет будет связан с общероссийским прожиточным минимумом, что, по идее, сокращает возможность его снижать. Другие подробности пока неизвестны. Нынешний показатель, конечно, не высокий. Нужно постепенно его поднимать», — отметил специалист.

Ранее стало известно, что Саратов получит 100 млн рублей на сохранение историко-культурного наследия.