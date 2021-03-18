Доллар снижается к рублю на открытии торгов Мосбиржи

Москва, 18 марта. Биржевые курсы доллара и евро снижаются к российской валюте на торгах Московской биржи.

Американская валюта снизилась на 3,5 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, до 73,6 рубля за евро. Европейская валюта потеряла 20 копеек и торгуется на уровне 88,02 рубля.

Эксперты ранее спрогнозировали укрепление рубля за счет тенденции снижения курса доллара. Без негативных новостей по санкциям валюта может пробить отметку в 73 рубля за доллар, чтобы окрепнуть в районе 72,5 рубля, передает ФАН.