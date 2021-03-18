Часть пенсионных выплат будет проиндексирована 1 апреля

Москва, 18 марта. Социальную пенсию по старости, инвалидности, потере кормильца, а также детям, чьи родители неизвестны проиндексируют в России 1 апреля.

Руководитель Центра аналитики НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис рассказал, что самый распространенный вид пенсии в России – это страховая пенсия по старости, инвалидности и в связи с потерей кормильца. Такие выплаты получают более 39 млн человек, в том числе около 0,8 млн военных пенсионеров, передает «Прайм».

Биезбардис напомнил также, что неработающие пенсионеры получают индексированные пенсии с января 2021 года. Аналитик подсчитал, что среднегодовой размер данной выплаты может увеличиться до 17 443 рублей.

При этом у семи миллионов работающих пенсионеров выплаты не индексируются уже несколько лет, хотя каждый август они пересчитываются с учетом уплаченных страховых взносов. Что касается накопительной пенсии и срочных пенсионных выплат, то они рассчитываются ежегодно до 1 мая и производятся до 1 августа.

Специалисты Пенсионного фонда России пояснили, как самозанятым гражданам обеспечить себе пенсию. Такая категория россиян может дистанционно сформировать страховую часть своей пенсии и сделать так, чтобы период работы на себя засчитали в трудовой стаж