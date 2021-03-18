Средства на улучшение водоснабжения в Новосибирской области увеличат в 3,5 раза

Новосибирск, 18 марта. Власти Новосибирской области в 2021 году направят на улучшение изношенных систем водоснабжения 907 млн рублей, что более чем в 3,5 раза больше показателей 2020 года.

Соответствующее заявление сделал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Денис Архипов. По его словам, денежные средства будут отправлены на создание семи объектов в городах Тогучин, Карасук, поселке Маслянино, Краснозерское, селе Усть-Тарка и на окончание строительства сооружений канализационной очистки в поселке Сузун, воссоздание самотечного канализационного коллектора в городе Черепаново и завершение реконструкции водозаборных сооружений на Новосибирском водохранилище в городе Бердске.

«В рамках региональной подпрограммы «Чистая вода» общий объем финансирования на 2021 год составляет 907 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 685,5 млн рублей, из областного бюджета — 208,9 млн рублей, из местного бюджета — 12,6 млн рублей», — заявил министр Архипов.

Недавно новосибирские власти утвердили план строительства тоннеля до станции метро «Березовая роща». Инженерные изыскания для создания левого перегонного тоннеля пройдут от станции метрополитена «Золотая Нива».