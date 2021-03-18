Певица Бузова проговорилась о новых отношениях

Москва, 18 марта. Певица Ольга Бузова намекнула в эфире шоу, что в ее жизни появился новый избранник. Звезду попытались расспросить о подробностях ее нового романа.

Личная жизнь телеведущей и певицы Ольги Бузовой снова оказалась в центре внимания. За романом Бузовой с блогером и рэпером Давидом Манукяном, который более известен как Дава, активно следили пользователи Сети. Оно и не удивительно: звезды постили в социальных сетях фото и рассказывали, как им хорошо вместе, записали совместный трек и сыграли шуточную свадьбу на Мальдивах.

Возлюбленные вернулись в Москву. Бузова в свой день рождения решила разорвать отношения с Давой. Тут же стали возникать скандальные подробности совместной жизни звезд: певица обвинила рэпера в насилии, оскорблениях и изменах, которые она, с ее слов, терпела от бывшего парня. Личные переписки телеведущей и блогера увидели подписчики.

Громкое расставание обсуждали все: блогеры, СМИ, звезды, публика. Подписчики строили теории, что Бузова и Дава все еще живут вместе, и так спрятали свои отношения ото всех.

Среди пользователей и звезд были и те, кто поддерживал Бузову, и те, кто сочувствовал Даве. Так, один «лагерь» обвинял в разрыве отношений телеведущую, другой — блогера.

В недавнем выпуске программы «ББ Шоу» Бузова намекнула, что в ее сердце появилась новая любовь. Ведущий проекта спросил у певицы, свободна ли она, на что та ответила «на данный момент — нет». Звезда не захотела раскрывать подробности нового романа и спешно перевела разговор на другую тему, избежав расспросов.

Среди звезд появились настоящие «эксперты», которые делись мнением с журналистами и пользователями соцсетей о возможных причинах прекращения романа Бузовой и Давы. Так, по мнению шоумена Рустама Солнцева, пара рассталась из-за «распутства» популярной певицы.