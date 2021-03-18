Кабмин обсудит условия продления льготной ипотеки после 1 июля

Москва, 18 марта. Возможность продлить программу льготной ипотеки на новостройки после 1 июля 2021 года обсудят в Правительстве РФ. Об этом сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ России.

При этом, по мнению властей, стоимость квадратного метра жилья должна оставаться доступной во всех регионах России. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин в беседе с ТАСС.

В Минстрое считают, что льготную ипотеку нужно продлевать по всей стране, применяя обобщенный подход. Стасишин подчеркнул, что при льготной ипотеке стоимость квадратного метра должна быть доступной для людей, а также увеличивать объем жилищного строительства во всех городах и регионах.

Ранее Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поддержал региональное разделение программы льготной ипотеки. По его словам, это поможет сбалансировать ситуацию на рынке труда в строительной сфере и смежных областях.