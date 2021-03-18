Власти Бурятии планируют увеличить объем жилых площадей в 2021 году

Улан-Удэ, 18 марта. Объем жилых площадей в Бурятии в 2021 году вырастет — в планах ввести в эксплуатацию порядка 280 тыс. кв. метров жилья, сообщили ТАСС в минстрое республики.

В ведомстве сообщили, что в прошлом году было введено в эксплуатацию примерно 276 тыс. кв. метров жилья. В этом же году планируется ввести дополнительно до 280 тыс. кв. метров.

По информации пресс-службы минстроя, жители Бурятии активно используют ипотеку для получения жилья. В прошлом году размер выдачи займов по сравнению с 2019 годом вырос на 75%. Зафиксировано оформление более 7,8 тыс. ипотечных кредитов на более чем 15 млрд рублей.

«По прогнозу, в 2021 году будет выдано 6,5 ипотечных кредитов, в том числе по программе дальневосточной ипотеки — порядка 1,5 кредитов», — отметили в пресс-службе.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин отметил, что до конца 2030 года в России планируется построить не менее 1 млрд квадратных метров жилья.