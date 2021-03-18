Бывший премьер Словакии заявил об усилении России с помощью Крыма

Симферополь, 18 марта. Воссоединение с Крымом значительно усилило позиции России на международной арене. Так считает экс-премьер Словакии Ян Чарногурский.

Страны Запада никогда не смирятся с территориальной принадлежностью Крыма. Они считают Россию своим геополитическим противником, пояснил Чарногурский в беседе с РИА Новости.

«Они не признают Крым не потому, что это юридически незаконно, а потому, что им это политически невыгодно», — цитирует его издание.

Попытки Украины заблокировать водоснабжение полуострова по Северо-Крымскому каналу являются грубым нарушением прав человека, считает политик. По словам Чарногурского, Киев во главе с западными странами выбрал вредительскую позицию по отношению к Москве и Крыму. Однако их попытки не принесут результата, так как полуостров навсегда останется российским, заключил экс-премьер.

Ровно семь лет назад было подписано соглашение о вхождении Крыма в состав России. С этого дня 18 марта ежегодно считается выходным днем на территории полуострова.