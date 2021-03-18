Кортни Кардашьян возмутила фанатов неприличной позой в купальнике

Лос-Анджелес, 18 марта. Старшая сестра телезвезды и фотомодели Ким Кардашьян Кортни снялась почти без одежды в откровенной позе. Поклонники пристыдили бизнесвумен в Сети.

Звезда опубликовала в Stories фото, где она сидит на прозрачном стуле раздвинув ноги. На теле 41-летней модели лишь черный слитный латексный купальник от бренда Ким Кардашьян Skims. Дерзкий образ актрисы дополняют солнечные очки.

Однако такая раскованность не понравилась поклонникам Кортни. Пользователи попросили Кардашьян не выставлять свои «прелести» напоказ.

«Тебе не стыдно? Сомкни ноги, подумай о своих несчастных детях», — написал фанат. «Сомкни ноги. Никакого чувства достоинства», — пристыдил подписчик.

Судя по всему Кортни берет пример у своей сестры, которая решила наслаждаться жизнью и делать все, что захочется после развода с Канье Уэстом. Звезда реалити-шоу Ким надеется вдохновить людей вокруг и делать то же самое.