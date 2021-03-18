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Кортни Кардашьян возмутила фанатов неприличной позой в купальнике

Кортни Кардашьян возмутила фанатов неприличной позой в купальнике

Лос-Анджелес, 18 марта. Старшая сестра телезвезды и фотомодели Ким Кардашьян Кортни снялась почти без одежды в откровенной позе. Поклонники пристыдили бизнесвумен в Сети.

Звезда опубликовала в Stories фото, где она сидит на прозрачном стуле раздвинув ноги. На теле 41-летней модели лишь черный слитный латексный купальник от бренда Ким Кардашьян Skims. Дерзкий образ актрисы дополняют солнечные очки.

Кортни Кардашьян возмутила фанатов неприличной позой в купальнике

Однако такая раскованность не понравилась поклонникам Кортни. Пользователи попросили Кардашьян не выставлять свои «прелести» напоказ.

«Тебе не стыдно? Сомкни ноги, подумай о своих несчастных детях», — написал фанат.

«Сомкни ноги. Никакого чувства достоинства», — пристыдил подписчик.

Судя по всему Кортни берет пример у своей сестры, которая решила наслаждаться жизнью и делать все, что захочется после развода с Канье Уэстом. Звезда реалити-шоу Ким надеется вдохновить людей вокруг и делать то же самое.

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