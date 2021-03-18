Соцопрос выявил процент скрывающих свои доходы супругов

Москва, 18 марта. Большинство россиян не считают необходимым рассказывать о размере своей зарплаты даже родственникам, следует из опроса, проведенного порталом Superjob.

Респонденты, которые считают, что можно интересоваться размером заработка всех близких и друзей, составили 15%. Еще 41% опрошенных полагают, что вопросы о зарплате можно задавать выборочно, только некоторым людям. Недопустимо интересоваться размером заработка другого человека, по мнению 29% россиян.

Мужчины гораздо охотнее раскрывают своей второй половинке тайну заработной платы — 62% опрошенных против 49% откровенных женщин. Однако дамы чаще делятся секретом с друзьями и родственниками: 47% женщин рассказывают о своих доходах родителям и 29% — друзьям, а мужчины — 38% и 24% соответственно.



По данным Superjob, скрывать размер заработка от супругов не принято: 85% состоящих в браке россиян говорят о том, что их вторая половина знает реальный уровень доходов. Молодые люди более открыто говорят о своих доходах, чем старшее поколение.

Сервис поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» провел опрос и выяснил, какой уровень зарплаты россияне считают наиболее желанным. В среднем граждане РФ хотели бы зарабатывать около 92 тысяч рублей в месяц.