Минтранс попросили отменить плату за выбор мест в самолете при онлайн-регистрации

Москва, 18 марта. Общероссийское объединение пассажиров попросило Минтранс РФ запретить авиакомпаниям брать деньги за выбор места в самолете при онлайн-регистрации на рейс.

Инициатива распространяется на те случаи, когда регистрация невозможна без покупки места. По словам главы Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова, некоторые авиакомпании навязывают платную услугу выбора места в самолете при онлайн-регистрации на рейс и фактически объединяют две услуги.

«Такое объединение делает онлайн-регистрацию тоже платной — пассажир не может пройти электронную регистрацию на рейс, не заплатив. С другой стороны, она сама по себе является бесплатной, так как пассажир оплачивает только выбор места в самолете», — сообщил общественник в беседе с изданием «Известия».

По его словам, объединение двух услуг направлено на повышение доходов авиаперевозчиков. Таким образом у пассажиров не остается выбора, кроме как воспользоваться услугой.

Ранее появились сообщения, что «Аэрофлот» намерен вводить платную регистрацию в аэропортах. Позднее авиаперевозчик опроверг эти данные.