Продажи туров с кешбэком возобновили в России до 15 июня

Москва, 18 марта. Продажи туров внутри России с возвращением 20% от стоимости поездки возобновились до 15 июня. Сумма кэшбэка за путешествия будет составлять до 20 тыс. рублей.

Поездка может начаться уже с сегодняшнего дня, а закончится она должна не позднее 30 июня. Минимальная продолжительность путешествия для участия в программе составляет две ночи.

Глава Ростуризма Зарина Догузова напомнила, что в этом году курортный сезон стартует с 1 мая. Программа с кэшбэком позволит россиянам выгодно отдохнуть в мае и начале июня, передает ТАСС.

Купить пакетный тур или отдельное проживание можно на портале мирпутешествий.рф или на сайтах, которые участвуют в программе. Важным условием является оплата путешествия картой «Мир», которая зарегистрирована в программе лояльности. Возвратная сумма поступает на карту в течение пяти дней после списания денег за туристические услуги.

Большинство россиян в этом году планируют провести отпуск на курортах России. Об этом свидетельствуют результаты опроса на соответствующую тему, который провел Ipsos. В путешествие по стране планируют отправиться 69% участников исследования.