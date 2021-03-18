Остров в Шотландии продают за 8 млн рублей

Эдинбург, 18 марта. Олений остров в Шотландии, известный как Эйлин-эн-Фейд, выставили на продажу. За него просят около 8 миллионов рублей.

Остров площадью 4,5 гектара планируют продать 26 марта 2021 года. Он находится на западном побережье Шотландии в водах озера Лох-Мойдарт. Ближайший городок находится в 72 километрах от острова, что является выгодной покупкой для людей, предпочитающих спрятаться от суеты и шума.

Стоимость острова составляет порядка 80 тысяч фунтов стерлингов. Это примерно 8 миллионов рублей. За такие деньги можно приобрести «однушку» в Москве.

Первый шотландский министр Никола Стерджен сообщила в начале года, что Шотландия в скором времени может вернуться в состав Европейского союза. Это произойдет после завершения Brexit.