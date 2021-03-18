Пять населенных пунктов Приморья обзаведутся площадками для экстрим-спорта

Владивосток, 18 марта. Места для экстремальных видов спорта создадут в пяти населенных пунктах Приморья. Такая инициатива стала одним из номинатов конкурса инициативного бюджетирования «Твой проект».

Данное заявление сделала пресс-служба правительства края. Заявку на участие в краевом конкурсе «Твой проект» с предложением создать серию малых бетонных архитектурных форм подала в начале 2021 года федерация скейтбординга. Такой проект оказался одним из лауреатов в Дальнегорске, Пограничном, Хороле, Ливадии и Кавалерово. Предполагается, что это нововведение привлечет молодежь в общественные места, оживит город и создаст «уличный театр».

«Плюс таких площадок заключается в том, что бетонные фигуры долговечны и мобильны, при этом стильно выглядят, так как имитируют уличные препятствия. Кататься смогут не только скейтбордисты, но и другие экстремалы: самокатеры, роллеры, bmx-райдеры», — процитировала пресс-служба председателя правления краевой федерации скейтбординга Веронику Марнову.

Недавно власти Приморского края подвели итоги лыжного сезона. Выяснилось, что за зиму в регионе примерно 65 тыс. человек успели прокатиться на лыжах.