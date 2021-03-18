Заступившегося за дочь жителя Саратовской области признали виновным в убийстве

Саратов, 18 марта. Житель Аркадака признан виновным в причинении смерти по неосторожности. 48-летний мужчина получил наказание в виде 16 месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.



21 октября 2020 года 17-летняя дочь осужденного гуляла с друзьями по Аркадаку. К ним подошли двое пьяных мужчин, начавших оказывать девушке знаки внимания. Она просила оставить ее в покое, но «ухажеры» вели себя вызывающе и не давали ей пройти. Девушка позвонила домой и попросила помощи. Вскоре пришли ее отец и брат, вступивших в конфликт с пьяными приятелями. Отец девушки ударил одного из мужчин кулаком, из-за чего тот упал на асфальт и ударился головой. Вскоре он встал, но получил еще один удар в корпус. Вскоре родственники забрали девушку и ушли, а пострадавший почувствовал себя плохо и попросил вызвать скорую помощь. По пути в больницу он скончался.



Ранее житель Саратова получил девять лет тюрьмы за убийство девушки скакалкой. Вину мужчина признал частично.