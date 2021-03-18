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Афера Киева с украинским «Мотор Сич» превратит завод в груду металлолома

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Афера Киева с украинским «Мотор Сич» превратит завод в груду металлолома

Киев, 18 марта. Национализация Украиной китайского предприятия «Мотор Сич» отпугнет от страны иностранных инвесторов, считает журналист Максим Максимов.

Скандал вокруг предприятия по производству газотурбинных двигателей для авиации «Мотор Сич», который находится в Запорожье, разгорелся на Украине. Киев по требованию Вашингтона ввел санкции, которые ударили по китайским инвесторам завода. Затем на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение вернуть производство в Фонд госимущества.

Компания Beijing Skyrizon потребовала от Украины компенсацию на сумму 3,5 млрд долларов, предупредив Киев, что национализация предприятия лишь укрепит позиции КНР в международном суде. Украинская сторона же нанесет непоправимый урон своей репутации, заявили представители китайских инвесторов.

Афера Киева с украинским «Мотор Сич» превратит завод в груду металлолома

Национализация «Мотор Сич» погубит инвестиционный климат Украины. Страны попросту побояться вести бизнес с Киевом и не станут вкладывать деньги, которые у них смогут отобрать в любой момент, считает журналист.

«Что же до Украины, то есть все основания полагать, что эта история станет последним гвоздем в крышку гроба инвестклимата. После такого наглого ограбления связываться с Киевом не захотят даже те, кто на словах его поддерживает», — уверен Максимов.

Журналист отметил, что управляющие Пекинской экспортно-импортной торговой компании нашли более надежных партнеров, и прибыли в Крым. Там они стали участниками круглого стола «Китай и Крым: новый вектор экспортного партнерства 2021». В ходе обсуждений было заявлено о вложениях в туристическую сферу региона.

Украинская сторона поставила свою репутацию на международной арене под удар из-за влияния США. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что Вашингтон осознанно разваливает систему обороны Незалежной, в том числе и через ситуацию с «Мотор Сич».

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