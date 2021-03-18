Киев, 18 марта. Национализация Украиной китайского предприятия «Мотор Сич» отпугнет от страны иностранных инвесторов, считает журналист Максим Максимов.

Скандал вокруг предприятия по производству газотурбинных двигателей для авиации «Мотор Сич», который находится в Запорожье, разгорелся на Украине. Киев по требованию Вашингтона ввел санкции, которые ударили по китайским инвесторам завода. Затем на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение вернуть производство в Фонд госимущества.

Компания Beijing Skyrizon потребовала от Украины компенсацию на сумму 3,5 млрд долларов, предупредив Киев, что национализация предприятия лишь укрепит позиции КНР в международном суде. Украинская сторона же нанесет непоправимый урон своей репутации, заявили представители китайских инвесторов.

Национализация «Мотор Сич» погубит инвестиционный климат Украины. Страны попросту побояться вести бизнес с Киевом и не станут вкладывать деньги, которые у них смогут отобрать в любой момент, считает журналист.

«Что же до Украины, то есть все основания полагать, что эта история станет последним гвоздем в крышку гроба инвестклимата. После такого наглого ограбления связываться с Киевом не захотят даже те, кто на словах его поддерживает», — уверен Максимов.

Журналист отметил, что управляющие Пекинской экспортно-импортной торговой компании нашли более надежных партнеров, и прибыли в Крым. Там они стали участниками круглого стола «Китай и Крым: новый вектор экспортного партнерства 2021». В ходе обсуждений было заявлено о вложениях в туристическую сферу региона.

Украинская сторона поставила свою репутацию на международной арене под удар из-за влияния США. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что Вашингтон осознанно разваливает систему обороны Незалежной, в том числе и через ситуацию с «Мотор Сич».