Сахалинская область увеличит соцвыплаты по жилищной программе

Южно-Сахалинск, 18 марта. Власти Сахалинской области на 200 миллионов рублей увеличили финансирование, необходимое для предоставления соцвыплат по жилищной программе на 2021 год.

Изначально на эти цели планировали потратить 460 миллионов рублей, но в итоге власти решили увеличить финансирование на 43%. На данный момент для получения выплаты муниципальным образованиям предъявлено более 450 заявлений от жителей Южно-Сахалинска и Анивского района региона. Общая сумма составила около 940 миллионов рублей.

«Дополнительное финансирование для погашения жилищных сертификатов будет выделяться по мере оформления гражданами соответствующих документов и предъявления полного пакета, в том числе с положительным решением финансово-кредитной организации о выдаче ипотечного кредита», — говорится в сообщении правительства региона.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, недовольный качеством дорог, потребовал от местных чиновников отремонтировать трассы в сжатые сроки. По его словам, к работам можно приступить, как только позволят условия.