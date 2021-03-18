«ЭпиВакКорону» начнут разливать по 10 млн доз в месяц к концу 2021 года

Новосибирск, 18 марта. Компания «Вектор-Биальгам» нацелена на масштабное производство «ЭпиВакКороны». До конца года создатели вакцины планируют выпускать до десяти миллионов доз ежемесячно.

Сейчас новосибирская компания-производитель выпускает по 1,5 миллиона ампул в месяц, еще пять миллионов — в шприцах. Об этом рассказал генеральный директор «Вектор-Биальгам» Леонид Никулин в беседе с ТАСС.

«К концу года мы планируем выйти на десять миллионов», — добавил Никулин.

С помощью расширения производства удастся поставлять препарат «ЭпиВакКорона» в шприцах по всей России. Подобный план производители вакцин обсудили в ходе видеоконференции с Минпромторгом, прокомментировал гендиректор новосибирской компании.

«Нас 11 предприятий выпускающих вакцины по стране и мы почти одним и тем же сырьем пользуемся, и чтобы друг друга не ущемлять, разработали план мероприятий», — отметил Никулин.

Привиться «ЭпиВакКороной» граждане России смогут уже во второй половине марта. В составе вакцины нет живого вируса. Препарат вырабатывает иммунитет к COVID-19 в течение 42 дней после прививки. Он подходит для аллергиков и пожилых людей, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.