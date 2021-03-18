Последнюю субмарину проекта «Варшавянка» передадут ВМФ в 2024 году

Москва, 18 марта. Последняя из шести дизель-электрических подводных лодок серии «Варшавянка» поступит на вооружение Тихоокеанского флота в течение нескольких лет.

По предварительным данным, «Варшавянка» будет передана Военно-морскому флоту в 2024 году, сообщил генеральный директор судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков РИА Новости. По его словам, пятую и шестую «Варшавянку» заложат либо на День Победы, либо на день ВМФ. На этом строительство серии субмарин будет окончено.

Серию из шести аналогичных подлодок ранее получил Черноморский флот РФ. Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов заявлял, что корабли, которые строятся для Тихоокеанского флота, будут доработаны с учетом особенностей эксплуатации на Дальнем Востоке.

Недавно канадский эксперт Толу Акиншете в своей статье издания Hot Cars оценил российские атомные подводные лодки класса «Борей». Аналитик назвал российскую субмарину «морским монстром», который угрожает и превосходит многие надводные корабли.