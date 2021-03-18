Определены самые популярные виды путешествий у россиян

Москва, 18 марта. Число россиян, готовых отправиться в путешествие в ближайшие три месяца, возросло почти в два раза. Причем большинство из них собираются поехать по России.

Согласно данным Ipsos, путешествовать по России планируют 69% респондентов, за рубеж готовы отправиться 36% опрошенных. В мае прошлого года россияне, согласно исследованию, были настроены гораздо пессимистичнее. Туристические поездки по России в ближайшие полгода после снятия ограничений планировали совершить только 36% опрошенных, за границу — 20%.

Что касается вида отдыха, то самым популярным остается пляжный (70% опрошенных). Чуть меньше половины россиян (47%) отправятся к родным и знакомым, 30% выбрали походы, 22% поедут на фестивали и спортивные мероприятия, сообщила пресс-служба АТОР.

Из-за пандемии коронавируса границы были закрыты, поэтому уехать отдыхать в другую страну было невозможно. С конца лета прошлого года Россия постепенно стала возобновлять авиасообщение с некоторыми странами, в частности, с Турцией.