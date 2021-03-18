Кадры боевых стрельб C-400 и ЗРК «Бук» на полигоне Бурятии появились в Сети

Улан-Удэ, 18 марта. Полевой выход войск противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа состоялся на специализированном полигоне Бурятии Телемба.

Запуск осуществлялся по мишеням «Саман», которые имитировали воздушные объекты условного противника на больших и малых дальностях и высотах. В Стрельбах участвовали зенитно-ракетные системы С-400 и комплексы «Бук».

Вместе с тем были отработаны меры по обеспечению контроля за воздушной обстановкой. Также боевые расчеты и радиотехнические подразделения в рамках учений осуществили сопровождение целей. Всего в стрельбах было задействовано 2 тыс. военных и 500 единиц военной техники.

Недавно новейшие C-400 пополнили противовоздушную оборону Сахалина. Все перевооружаемый полки Южно-Сахалинска в дополнение зенитно-ракетным комплексам получили зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцырь-С».