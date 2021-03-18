Прием препаратов от COVID-19 может вызвать свечение ногтей

Москва, 18 марта. Прием лекарств от коронавируса может вызвать у пациентов свечение ногтей и волос при ультрафиолетовом свете. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Специалист отметил, что подобное явление встречается довольно часто, но не у всех, кто переболел коронавирусом, а только у тех, кто принимал некоторые лекарства, передает РИА Новости. Ногти перестают светиться, когда отрастают, при этом светятся они и на руках, и на ногах, добавил Тимаков. Однако никаких исследований этого вопроса пока не проводилось.

Американские ученые выявили прямую связь заражения коронавирусной инфекцией и возникновения неврологических проблем. Ученые выяснили, что последствия коронавируса могут спровоцировать инсульт, судороги, расстройства двигательного аппарата, воспалительные процессы и неврологические отклонения разной степени тяжести.