«Фигуристы недовольны»: Авербух назвал гонорары «Ледникового периода»

Москва, 18 марта. Спортсмены за одно выступление на льду стали получать в разы меньше денег во время пандемии коронавируса, рассказал продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух.

На проекте «Ледниковый период» звезды шоу-бизнеса и профессиональные фигуристы показывают на ледовой арене парные номера. С 2007 года передача, которую транслирует «Первый канал», пользуется популярностью среди зрителей.

Согласно инсайдерской информации, во время прошлого сезона за появление на сцене «Ледникового периода» приглашенные звезды получали порядка 150 тысяч рублей. Спортсменам, которые выступали вместе с артистами и музыкантами, платили около 600 тысяч рублей.

Фигурист и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал, от чего зависит гонорар фигуристов. Шоумен объяснил, что чем охотнее зрители покупают билеты на выступление того или иного участника проекта, тем больше ему или ей заплатят.

«Градация гонораров всегда идет от успешности спортсмена», — объяснил Авербух Василию Конову в интервью для его YouTube-канала.

Пандемия изменила и «экономику» «Ледникового периода». Во время распространения коронавирусной инфекции участники шоу стали получать гонорары в разы меньше прежних. Авербух отказался подробно комментировать эту информацию и назвал лишь примерный «диапазон» заработка участников.

«Я действительно сказал разумные цифры, причем я сказал в диапазоне — примерно от 100 до 200 тысяч», — рассказал продюсер шоу.

Авербух уточнил, что гонорар делят партнеры по выступлению. В каких долях они получают деньги, решают уже самостоятельно. Профессиональные спортсмены «недовольны» такой системой. Но на их возмущения продюсер ответил, что те могут выступать на льду в одиночку.

На шоу «Ледниковый период» участники появляются перед зрителями в невероятных образах и показывают в танце на льду удивительные историю, что дарит неподдельные эмоции. Но в мире профессионального фигурного катания порой происходят такие перипетии, что не придумает ни один хореограф. Так, 17-летняя фигуристка Алена Косторная прошла за свою карьеру довольно извилистый путь: то уходила от тренера, то возвращалась обратно.