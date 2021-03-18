Есенин занял первое место в рейтинге самых любимых в России поэтов

Москва, 18 марта. Сергей Есенин пользуется у россиян наибольшей популярностью среди отечественных и иностранных поэтов. Это выяснил книжный сервис MyBook в ходе исследования.

Опрос, в котором приняли участие более двух тысяч человек, приурочен ко Дню поэзии. Есенин набрал чуть больше половины голосов.

«На втором месте «наше все» – Александр Пушкин (43%), на третьем – одна из самых выдающихся поэтесс Серебряного века – Анна Ахматова (42%)», – отмечено в итогах исследования.

Четвертую строчку в списке занял английский драматург Уильям Шекспир (41%). Первую пятерку самых любимых поэтов замкнула Марина Цветаева (38%).

В рейтинг из отечественных авторов также вошли Михаил Лермонтов, Александр Блок и Владимир Маяковский. Из зарубежных – Омар Хайям, Оскар Уайльд и Данте Алигьери.

Всемирный день поэзии отмечается 21 марта. Этот праздник был утвержден в 1999 году.