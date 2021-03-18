«Продиктовано США»: Китай может оставить Украину наедине с заводом «Мотор Сич»

Киев, 18 марта. Отношения Китая и Украины прошли точку невозврата в связи с решением Киева о национализации «Мотор Сич», считает автор издания «Украина.ру».

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о возращении в Фонд госимущества завода по производству газотурбинных двигателей для авиации «Мотор Сич». Контрольный пакет акций предприятия принадлежит китайским компаниям, но это нисколько не помешало Киеву лишить иностранных партнеров их активов. В ответ представители китайской стороны потребовали от Украины компенсации за столь откроенный «грабеж» в размере 3,5 миллиарда долларов. Инвесторы из КНР отметили, что действия украинского правительства лишь помогут им в международных судах, а их «партнер потеряет лицо в глазах мировой общественности».

В ответ на действия Киева с заявлением выступил представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь. Чиновник потребовал власти Украины защитить законные права и китайских компаний и инвесторов.

На фоне международного скандала, который разгорается вокруг «Мотор Сич», будущее взаимоотношений Киева и Пекина остается до конца не ясным. Китай может не ответить на «грабительское» поведение Украины, осознавая, что национализация завода — решение, навязанное США, считает автор «Украина.ру» Максим Максимов.

«Тем не менее заявление на уровне МИД КНР означает, что украинские партнеры перешли черту, так что теперь точка невозврата пройдена. Разумеется, все с нетерпением ждут продолжения шоу», — утверждает Максимов.

Эксперт напомнил о мерах, которые предпринял Китай в отношении Австралии, когда та поддержала компанию по обвинению страны в распространении коронавируса — импорт австралийский товаров в КНР прекратился. Реакция Пекина на ситуацию с «Мотор Сич» непременно последует, уверен Максимов, но какой она будет, сложно предположить.

Вскоре после известий о национализации «Мотор Сич» в Крым отправилась официальная делегация чиновников и бизнесменов. Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис рассказал, почему и зачем представители КНР посетили Крымский полуостров во время скандала между Киевом и Пекином.