Губернатор Сахалинской области потребовал от мэров отремонтировать дороги

Южно-Сахалинск, 18 марта. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко был недоволен качеством дорог и потребовал от местных чиновников привести в порядок трассы.

Власти Сахалинской области выделили в этом году на поддержание и ремонт дорог в регионе 1,5 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на обслуживание трасс, которые наиболее значимы для жителей.

Лимаренко сообщил, что ежедневно видит «выбоины на дорогах, а местами сошедший со снегом асфальт». По его словам, ремонт нужно начать делать, как только позволят условия.

«В этом году мы увеличили финансирование на содержание дорог в шесть раз, так занимайтесь вопросом всерьез! По нашим дорогам должно быть комфортно и безопасно передвигаться», — обратился Лимаренко к главам муниципальных образований Сахалинской области.

В этом году мэры городов должны перейти на трехгодичные контракты по обслуживанию дорог, 14 градоначальников уже заключили контракты и получили согласование.

На прошлой неделе Лимаренко сообщил о строительстве подземной парковки для посетителей консультативно-диагностического центра (КДЦ) в Южно-Сахалинске. Там же возведут новый корпус клиники.