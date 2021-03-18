Постройневшая 50-летняя Хмельницкая раскрыла секрет идеальной фигуры

Москва, 18 марта. Добиться красивой фигуры можно путем жесткого ограничения в еде и постоянными физическими нагрузками. Такое заявление сделала актриса Алена Хмельницкая.

Звезда сейчас находится на отдыхе в Испании. Актриса поделилась со своими поклонниками фотоотчетом с крыши одного из домов столичного Мадрида. Кинозвезда отметила, что залезла на крышу впервые за несколько лет и поделилась впечатлениями от подобного опыта. Актриса подчеркнула, что с испанской высотки она смогла наблюдать за прекрасным закатом.

Фолловеры артистки были весьма удивлены ее отличной формой. По словам фанатов, звезда выглядит слишком стройной для женщины, которая родила двоих детей. Самые бестактные поклонники напомнили Хмельницкой о ее возрасте и заметили, что в 50 лет сложно хвастаться спортивным телосложением.

Актриса не стала скрывать, как ей удалось добиться такого результата. По ее словам, дело кроется в «сплошных ограничениях в еде» и ежедневных часовых тренировках. Некоторые подписчики похвалили кумира за такое рвение. Другие же напомнили, что такой образ жизни может сильно навредить здоровью.

В январе врачи диагностировали у российской актрисы коронавирус. Об этом она также заявила на своей странице в Instagram. Алена Хмельницкая написала в комментарии к одному видеоролику, что легла в больницу всего на несколько дней для лучшего протекания процесса выздоровления. В то время звезда как раз отмечала свой 50-й день рождения.