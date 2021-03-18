ЛДПР внесет законопроект о досрочном выходе на пенсию для всех пожарных

Москва, 18 марта. ЛДПР предложила дать право всем сотрудникам Государственной противопожарной службы, проработавшим в ней не менее 25 лет, выйти на пенсию досрочно.

Законопроект будет внесен в нижнюю палату парламента в четверг. Идея документа возникла из-за того, что сейчас право на досрочный выход на пенсию имеют только работники противопожарной службы МЧС. Авторами законопроекта стали депутат Государственной думы Ярослав Нилов и сенатор Сергей Леонов.

«Право на досрочную пенсию необходимо гарантировать работникам противопожарных служб всех уровней. Огонь не разбирает — региональный он или федеральный. А спасают и рискуют одинаково», — написал Нилов в своем Telegram-канале.

На днях стало известно об еще одном законопроекте, подготовленном ЛДПР. Парламентарии предложили расширить зону действия полиса ОСАГО.