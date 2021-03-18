Несущая стена многоквартирного дома обрушилась в центре Самары

Самара, 18 марта. Стена двухэтажного многоквартирного дома обрушилась в Ленинском районе Самары. Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 06:03 (05:03 по Москве).

Инцидент произошел в доме 1909 года постройки, расположенном по улице Галактионовской. В нем зарегистрированы 22 человека, все из которых являются совершеннолетними. На момент прибытия спасателей площадь обрушения составила 120 квадратных метров, говорится на сайте регионального МЧС.

Все жильцы дома эвакуированы и размещены в специально выделенном автобусе. В ближайшее время решится вопрос об их дальнейшем расселении. В результате происшествия никто не пострадал.

Крупный пожар произошел в самарском ТЦ «Скала» 12 марта. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров, огонь распространился с первого по шестой этажи.