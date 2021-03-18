Россия и Монголия будут сотрудничать в области экономики и торговли

Москва, 18 марта. Готовящееся к открытию в 2021 году торговое представительство Монголии во Владивостоке усилит темпы взаимной торговли с Россией. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, передает корреспондент ФАН.

«В 2020 году, когда весь мир столкнулся с глобальной угрозой пандемии нового коронавируса, российско-монгольские отношения доказали свою прочность. Оперативно по запросам монгольских партнеров на безвозмездной основе Россия поставила в Монголию тест-системы для проведения 5,5 тыс. исследований на COVID-19, мобильную лабораторию экспресс-диагностики, оказала необходимую консультативно-методическую поддержку», — сказала она на встрече сопредседателей Межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Зампред правительства сообщила, что несмотря на ограничения из-за коронавируса, удалось не допустить резкого падения взаимного товарооборота. По словам Абрамченко, в дальнейшем страны ожидают постепенное восстановление показателей торгово-экономического сотрудничества.

Вице-премьер добавила, что готовящееся к открытию в 2021 году торговое представительство Монголии во Владивостоке усилит темпы взаимной торговли. Она также сообщила о подписании российско-монгольского межправительственного соглашения о межрегиональном и приграничном сотрудничестве, разработке среднесрочной программы действий по развитию межрегионального сотрудничества на 2021–2025 годы.

В гуманитарной сфере в текущем учебном году для обучения монгольских граждан в российских вузах выделено 550 государственных стипендий, поддержана инициатива монгольских партнеров и по созданию совместной российско-монгольской школы в Улан-Баторе.

Кроме того, продолжается проработка вопроса о заключении соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Монголией. Документ призван не только нарастить объемы российско-монгольского товарооборота, но и способствовать расширению присутствия монгольских товаров на рынках стран ЕАЭС.

Ранее Виктория Абрамченко рассказала, как Россия будет адаптироваться к изменениям климата. По ее словам, сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство и транспорт должны первыми научиться адаптироваться к наступающей проблеме.