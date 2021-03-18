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ВСУ пять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за прошедшие сутки

ВСУ пять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за прошедшие сутки

Луганск, 18 марта. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли районы населенных пунктов Донецкий, Калиновка, Лозовое и Нижнее Лозовое. Данные о жертвах и разрушениях отсутствуют.

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦЦК) предоставило отчет на традиционном ежедневном брифинге. По данным ведомства, стрельба велась из минометов, противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Ранее появилась информация о минировании украинскими военными дороги к западу от Донецка. По данным Народной милиции ДНР, было заложено не менее 19 взрывных устройств.

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