ВСУ пять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за прошедшие сутки

Луганск, 18 марта. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли районы населенных пунктов Донецкий, Калиновка, Лозовое и Нижнее Лозовое. Данные о жертвах и разрушениях отсутствуют.

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦЦК) предоставило отчет на традиционном ежедневном брифинге. По данным ведомства, стрельба велась из минометов, противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Ранее появилась информация о минировании украинскими военными дороги к западу от Донецка. По данным Народной милиции ДНР, было заложено не менее 19 взрывных устройств.