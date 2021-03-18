Работа по финансовому планированию поможет сохранить капитал

Москва, 18 марта. Человеку даже с огромным состоянием необходимо работать, но не для получения денег, а для их сохранения. Об этом предупредила аналитик ГК «Финам» Юлия Афанасьева.

Многие люди, выигравшие в крупную лотерею, быстро теряют свои деньги. Они тратят их порой на ненужные вещи и совсем не думают о будущем. Крупная сумма на руках освобождает от обязанности ходить на работу, беспокоиться о пропитании и жилье, но она обязывает разбираться в финансовом планировании, передает «Прайм».

«Чтобы инвестировать самому или следить за работой управляющего, нужно пройти профессиональное обучение. А это огромная интеллектуальная работа. Так что отпускаем в море золотую рыбку, без просьб и желаний, и идем работать и учиться финансовому планированию!» — предупредила Афанасьева.

Нужно уметь определять ежемесячные суммы, учитывать возможность форс-мажоров и отражать их в своем бюджете. Капитал необходимо правильно инвестировать, чтобы со временем не лишиться его.

Эксперт в области финансов Олег Шибанов рассказал о роковых ошибках инвестирования. Он объяснил, как действовать, чтобы не оказаться в «локальном финансовом аду».