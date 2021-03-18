Астрологи нашли для каждого знака зодиака идеального партнера

Москва, 18 марта. Каждый знак зодиака имеет идеальную совместимость с другим представителем зодиакального круга. Астрологи назвали эти пары и объяснили причины этого единения.

Идеальным партнером для Овнов могут стать Стрельцы, которые быстро прощают обиды и способны справиться с непростым характером своей второй половины. Представителям этих двух знаков зодиака точно не будет скучно друг с другом, так как они оба любят приключения и склонны к авантюрам.

Тельцы могут образовать крепкий союз с Козерогами, которые имеют похожие взгляды на жизнь и цели. Стремление к комфорту также объединяет Тельцов с Раками, первых лишь привлекает роскошь, а вторых — простой уют.

Близнецы могут найти спутника жизни среди Водолеев, у которых всегда есть, чему поучиться. Эти два знака зодиака принадлежат к воздушной стихии, что делает их близкими.

Ракам больше всего подходят Скорпионы, с которыми они могут установить эмоциональную связь. Только Раки способны вынести скверный характер Скорпионов, а те в свою очередь готовы терпеть инфантильность своего партнера.

Гордых Львов способны покорить лишь миловидные Весы, которые всегда стремятся к счастью и радости. Последние часто идут на уступки, что делает отношения со Львами особенно прочными.

Девы могут рассчитывать на долгосрочный союз с Раками. Оба представителя этих знаков зодиака преданы и готовы защищать своего возлюбленного.

Рыбы могут построить прочные отношения с любым знаком зодиака, но особенно удачным союз получится с Раками и Козерогами. С первыми Рыбы налаживают эмоциональную связь, вторых же только они могут раскрыть.

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