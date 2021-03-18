Козловский представил фильм «Чернобыль» на закрытом показе в Новосибирске

Новосибирск, 18 марта. Премьера фильма Данилы Козловского «Чернобыль» состоялась 16 марта в новосибирском центре «Победа». Он участвовал в съемках не только как актер, но и режиссер.

Всероссийская премьера кинокартины состоится 15 апреля. Данила Козловский рассказал, что идея фильма «Чернобыль» принадлежит не ему. Сценарий актеру прислал Александр Роднянский. Сам Козловский исполнил роль пожарного Алексея Карпушина.

Подготавливаясь к съемкам, Козловский встречался с ликвидаторами аварии на Чернобыльской атомной электростанции, участниками тех событий. К съемкам фильма приступили в 2018 году, но подготовка началась намного раньше. Для самого Данилы, по его словам, было важно погрузиться в историю, «докопаться» до всего.

Ранее кинокритик Шнейдеров предрек фаворита на «Оскаре». Он считает, что картина американского режиссера Хлои Чжао «Земля кочевников» может получить как минимум две статуэтки в этом году.