Мясников раскрыл неочевидный признак инфаркта

Москва, 18 марта. Одним из симптомов инфаркта может быть боль в животе. Об этом в эфире программы «О самом главном» рассказал доктор и телеведущий Александр Мясников.

Специалист подчеркнул, что чаще всего такой признак может свидетельствовать об инфаркте в задних и нижних стенках сердца. При этом пациенты иногда жалуются на боль в диафрагме.

Мясников напомнил, что впервые при описании инфаркта эксперты упоминали именно этот симптом. По его словам, это может быть не обычное жжение в области грудины, а, например, болезненные ощущения в руке, животе, голове или пальцах, а также зубная боль.

Недавно Александр Мясником предупредил россиян об опасности надвигающейся «весенней» погоды. По его словам, в это время традиционно наблюдается всплеск заболеваемости ОРЗ.