София, 18 марта. Слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о законном воссоединении Крыма с Россией опубликовала болгарская газета «Факты».

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что присоединение полуострова проходило в полном соответствии с международным правом. Большинство читателей издания разделили точку зрения Лаврова. Под статьей собралось большое количество комментариев, которые выражают полную поддержку словам министра.

«Как всегда Лавров говорит реальные и адекватные вещи. A что сделает Запад, чтобы вернуть Крым Украине? Пойдет воевать c Россией? — никогда», — написал один из комментаторов.

«Украина должна присоединиться к матушке России», — добавил еще один комментатор.

Крым воссоединился с РФ в марте 2014 года. По результатам проведенного референдума, подавляющее число жителей республики выбрали свое будущее в составе Российской Федерации.

Жители полуострова 18 марта отпразднуют седьмую годовщину этого знаменательного события. Во всех регионах полуострова объявлен выходной.