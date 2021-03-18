Apple может в апреле представить новый iPad с улучшенной камерой

Купертино, 18 марта. Линейка планшетов iPad Pro будет обновлена. Новый гаджет корпорация Apple может представить уже в апреле.

Новый планшет будет иметь улучшенный процессор. Также устройство оснастят новой камерой. Дизайн модели будет схож с iPad Pro. Размеры экрана сохранятся прежние: 11 дюймов на 12,9. Кроме того, следующая версия iPad будет иметь экран с технологией mini-LED, которая сделает изображение более ярким и контрастным.

Кроме того, девайс обзаведется разъемом Thunderbolt, который предоставит возможность подключения дополнительных мониторов, внешних жестких дисков и других устройств.

Минцифры РФ согласовали с Apple предустановку российских приложений. При настройке устройство предложит скачать определенные программы, однако от их установки можно будет отказаться.